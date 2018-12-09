Трамп назвал экс-главу ФБР рекордсменом по лжи конгрессу
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил во лжи бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который 7 декабря на закрытых слушаниях дал показания американскому конгрессу. Американский лидер считает, что Коми побил рекорд по количеству лжи конгрессу за один день.
В другом твите Трамп отметил, что Коми 245 раз в своих показаниях заявил о том, что не помнит или не может вспомнить что-либо.
«Джеймс Коми, вероятно, стал рекордсменом по количеству лжи Конгрессу за один день. Его показания в пятницу были такими ложными! Все это дело — форменное мошенничество, во главе которого стоят бесчестные люди, готовые пойти на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их раскрыли!», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что экс-глава ФБР рассказал о фигурантах «российского дела».