Трамп назвал экс-главу ФБР рекордсменом по лжи конгрессу

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил во лжи бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который 7 декабря на закрытых слушаниях дал показания американскому конгрессу. Американский лидер считает, что Коми побил рекорд по количеству лжи конгрессу за один день.

В другом твите Трамп отметил, что Коми 245 раз в своих показаниях заявил о том, что не помнит или не может вспомнить что-либо.

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«Джеймс Коми, вероятно, стал рекордсменом по количеству лжи Конгрессу за один день. Его показания в пятницу были такими ложными! Все это дело — форменное мошенничество, во главе которого стоят бесчестные люди, готовые пойти на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их раскрыли!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что экс-глава ФБР рассказал о фигурантах «российского дела».