Telegraph: кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку

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Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй призвали ее уйти в отставку, если сделка по Brexit не будет одобрена. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, речь идет о соглашении между Британией и Евросоюзом по условиям Brexit, которое должен утвердить британский парламент.

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Как отмечается, в британском правительстве считают, что парламент не поддержит сделку Мэй по Brexit.

При этом три министра намерены уйти в отставку из-за несогласия с позицией Мэй.

Ранее министр финансов Британии Филип Хаммонд заявили об отсутствии альтернатив сделке по Brexit.