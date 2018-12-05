Песков ответил на ультиматум США по договору о РСМД

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на выдвинутый ультиматум со стороны США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, западные партнеры нагнетают ситуацию, чтобы замаскировать выход США из ДРСМД.

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«Ну, действительно, мы видели заявления разных сторон, мы видели заявление руководства НАТО, Североатлантического альянса. Безусловно, скажем так, речь идет о нагнетании ситуации, речь идет, во многом, о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели по выходу из РСМД Соединенных штатов Америки», — заключил Песков.

Ранее ультиматум США прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.