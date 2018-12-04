Украина готовит иск в суд ООН из-за «агрессии» в Керченском проливе
Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что украинские власти намерены подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе. Слова президента приводятся на его сайте.
«Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии», — сказал Порошенко.
Он отметил, что соответствующий документ уже «зафиксирован».
Порошенко добавил, что иск поможет привлечь Россию к ответственности за «агрессию» в отношении Украины.
Ранее Порошенко рассказал о «быстрой» реакции Запада на инцидент в Азовском море.
25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
Порошенко ввел в стране военное положение.