Украина готовит иск в суд ООН из-за «агрессии» в Керченском проливе

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Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что украинские власти намерены подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе. Слова президента приводятся на его сайте.

«Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии», — сказал Порошенко.

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Он отметил, что соответствующий документ уже «зафиксирован».

Порошенко добавил, что иск поможет привлечь Россию к ответственности за «агрессию» в отношении Украины.

Ранее Порошенко рассказал о «быстрой» реакции Запада на инцидент в Азовском море.

25 ноября три корабля украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

Порошенко ввел в стране военное положение.