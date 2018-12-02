Порошенко заподозрил Россию в намерении захватить Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы намерена захватить Бердянск и Мариуполь. Об этом он рассказал в интервью немецкому Funke Media Group, передает РИА «Новости».

«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины», — заявил Порошенко.

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По его словам, Москва планирует получить «наземный коридор» из Донбасса в Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал ФРГ увеличить военное присутствие в Черном море.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.