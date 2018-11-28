В заявлении ЕС по инциденту в Черном море не упомянули о санкциях

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини опубликовала заявление по ситуации в Керченском проливе от имени Евросоюза, передает РИА «Новости».

В тексте заявления говорится о крайней озабоченности ЕС в связи с ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе, а также выражается тревога в связи с применением Россией силы на фоне усиливающейся милитаризации в регионе.

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Могерини также призвала все стороны проявлять максимальную сдержанность и снизить эскалацию в ситуации, а российскую сторону — безотлагательно освободить захваченные суда и экипаж.

Заявление, чьи пункты были согласованы в результате двухнедельных консультаций дипломатических представителей стран ЕС, не содержит формулировок о возможности введения новых санкций.