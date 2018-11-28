Boston Globe назвала президентство Трампа «потемкинским»

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Сторонники президента США Дональда Трампа построили ему собственную потемкинскую деревню, в которой американский лидер никогда не проигрывает и не ошибается, а мексиканская стена будет построена в любой день, пишет Boston Globe.

Как отмечает издание, это становится определяющим признаком современной Республиканской партии — обелить прошлое, настоящее и будущее. А если все это в конечном итоге не удастся, то можно указать на либералов, потому что, в конце концов, они ведь не хуже, пишет Boston Globe.

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Самая яркая особенность культа Трампа — это нескончаемый поток оправданий и слабых отговорок, а также дерзкий whataboutism (пропагандистская тактика, основанная на логической ошибке. — «Газета.Ru»). Каждый его проступок и промах прощается, а за все плохое он освобождается от ответственности, добавляет издание.

Однажды «политическая лихорадка» закончится, и тогда США станут страной, в которой факты, история и наука имеют значение. В другом же случае, возможно, спустя полвека в президентской библиотеке Трампа посетители смогут приобрести стаканы с Дональдом Трампом, ставшие винтажными кепки с надписью «Make America Great Again» («Вернем Америке былое величие») или глянцевые обложки с заголовками «Трамп был прав».