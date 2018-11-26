В Чехии хотят избавиться от части российских дипломатов

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил о планах по сокращению российских дипломатов в стране, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В частности, Петржичек заявил о том, что с российской стороной идет диалог о числе дипломатов в Праге, а также об уменьшении количества автомобилей, которые зарегистрированы на посольство России.

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«Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются», — сказал министр, сославшись на отчеты контрразведки.

По его словам, речь также идет о сотрудниках посольств, у которых нет дипломатических паспортов. Министр отметил, что число российских дипломатов и технического персонала «должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия». Он также выразил надежду на то, что переговоры, о которых идет речь, не станут поводом для ответных мер с российской стороны, так как в Чехии не хотят, чтобы эта ситуация тпарализовала деятельность посольства в России.

Ранее сообщалось, что Чехия назвала Россию угрозой для Евросоюза.