Мэй заявила о неизменной позиции Британии по Гибралтару

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится, передает телеканал Sky News.

Данное заявление она сделала по прибытии в Брюссель в преддверии экстренного саммита глав государств и правительств ЕС.

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«Нам удалось гарантировать, что договор о Brexit, равно как и действие переходного периода, будет в полной мере распространяться на Гибралтар», — сказала Мэй.

Она добавила, что и впредь Лондон будет вести переговоры от лица всех территорий Соединенного Королевства, включая Гибралтар.

«Позиция Великобритании по вопросу о суверенитете над Гибралтаром не менялась и не поменяется. Я горжусь тем, что Гибралтар британский, и всегда буду поддерживать Гибралтар», — добавила Мэй.

Гибралтар — британское владение на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания.

Премьер-министр Испании Педро Санчес 24 ноября сообщил, что страна достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение Британии с ЕС на заседании Совета ЕС 25 ноября. Испания настаивала на том, чтобы гибралтарский вопрос был урегулирован в отдельном документе.