Порошенко нашел ответственных за голодомор

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за голодомор 1932—1933 годов лежит на России, поскольку она является правопреемницей СССР, передает «112 Украина».

Украинский лидер назвал голодомор преступлением и подчеркнул, что у него «нет срока давности».

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«Россия вновь, как и 100 лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее назад в империю. В Кремле вновь ненавидят и боятся свободной европейской Украины», — считает Порошенко.

Он также выразил уверенность в том, что Россия не сможет «развернуть назад колесо истории», и Украина будет «идти своим путем».

24 ноября на Украине отмечается День памяти жертв Голодомора.

Ранее Порошенко призвал страны ЕС вслед за США признать голодомор геноцидом.