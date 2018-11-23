В Турции раскритиковали поведение Трампа по делу Хашкуджи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/546/11603546/RTX45RGN-pic905-895x505-18600.jpg">

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказал предположение, что президент США Дональд Трамп будет закрывать глаза на ход расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

По его мнению, это следует из последних заявлений Трампа по делу Хашукджи.

Реклама

В частности, американский лидер сообщил, что США намерены оставаться «надежным партнером» Саудовской Аравии, несмотря на имеющиеся подозрения в том, что наследный принц Мухаммед бен Салман мог знать о готовящемся преступлении.

Он также подчеркнул, что американская сторона не сообщила об имеющихся аудиозаписях убийства Хашукджи, о чем позднее стало известно из прессы.

Ранее Трамп обвинил в убийстве Джамаля Хашукджи «жестокий мир».