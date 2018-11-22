Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина окончательно и бесповоротно расстается с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, об этом свидетельствует курс Украины на вступление в НАТО и ЕС.

Он также добавил, что Украина не «потеряла» бы Крым, если бы была членом НАТО.

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Ранее сообщалось, что Порошенко назвал вступление в НАТО амбициозной задачей.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.