Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина окончательно и бесповоротно расстается с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, об этом свидетельствует курс Украины на вступление в НАТО и ЕС.
Он также добавил, что Украина не «потеряла» бы Крым, если бы была членом НАТО.
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Ранее сообщалось, что Порошенко назвал вступление в НАТО амбициозной задачей.
Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.