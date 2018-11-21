В Кремле прокомментировали выборы главы Интерпола

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В Кремле не увидели фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов нового главы Интерпола, которые прошли 21 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, ему пока не известно о каких-либо фактах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности».

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21 ноября новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Песков отметил, что «есть выборы и есть результат».

Мэн Хунвей, занимавший прежде пост президента Интерпола, пропал в конце сентября. Позже выяснилось, что он был задержан в Китае, власти страны подозревают его в коррупции. Хунвей был отправлен в отставку.