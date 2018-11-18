Медведев прибыл во Вьетнам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал во Вьетнам с официальным двухдневным визитом, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что у него запланированы переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, встречи с генсеком ЦК Компартии страны, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
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В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике.
Ранее Дмитрий Медведев лично принес соболезнования вице-президенту США Майку Пенсу в связи с разрушительными пожарами в Калифорнии.