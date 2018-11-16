Россия и ЕС обсудили ситуацию в Азовском море

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Статс-секретарь и заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид и обсудил растущее военное присутствие Украины в Азовском море. Об этом сообщает ТАСС.

Карасин рассказал, что он обсудил со Шмид заявления украинских властей об Азовском море, в частности, их намерение создать военную базу в Бердянске. По словам замглавы МИДа, украинская сторона «искусственно раздувает милитаризацию моря».

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«Договорились по этому поводу обмениваться сведениями и статистикой с тем, чтобы вывести на чистую воду те силы в Киеве, которые пытаются искусственно создать в Азовском море и Керченском проливе новую международную проблему», — подчеркнул Карасин.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.