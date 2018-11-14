Пушилин признан избранным главой ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин признан избранным главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК ДНР Ольгу Позднякову.
«Избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович», — сказала она.
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Выборы в ДНР проходили 11 ноября.
На пост главы самопровозглашенной республики претендовали пять кандидатов. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей. Порога явки избирателей не предусмотрено.