Лавров отреагировал на обвинения Австрии в шпионаже

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его «неприятно удивила» информация о том, что в Австрии подозревают бывшего полковника в шпионаже в пользу России, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, я только что об этом узнал, перед началом нашей встречи, и честно говоря, меня эта информация неприятно удивила. Испокон веку было принято, что если у какой-то страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другой страны, подозрения в причастности кого-то к каким-то процессам, которые рассматриваются в качестве угроз для соответствующего государства, то в соответствии с нормами международного общения следует напрямую запрашивать разъяснений», — сказал Лавров.

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Министр также выразил сожаление в связи с тем, что западные страны стали все чаще обращаться к «микрофонной, мегафонной дипломатии».

«Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно. Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения», — сказал Лавров.

Это заявление министр сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Союза Коморских островов Мохамедом Эль-Амин Суэфом.

Ранее сообщалось, что МИД России вызовет посла Австрии из-за шпионского скандала.