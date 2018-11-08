Волкер заявил, что никто не признает выборы в Донбассе

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер назвал незаконными. выборы в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, намеченные на 11 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Волкера, американская сторона призывает остановить их проведение.

«Ни при каких обстоятельствах никто в Европе, США и так далее не признает итоги таких выборов», — заявил Волкер.

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Он уточнил, что США поддерживают идею выборов, но в них должны участвовать легитимные местные власти. Кроме того, регион должен безопасным, а жители должны иметь свободу слова и передвижения, которых у них, по мнению Волкера, в настоящее время нет.

Ранее в Раде призвали ЕС ввести санкции против России из-за выборов в ДНР.