Трамп рассказал об объединяющем факторе для американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что после выборов фактором, объединяющим американцев, станут экономические успехи. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

По его словам, в стране в настоящее время наблюдается один из самых успешных периодов с точки зрения экономики.

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«Я думаю, что это объединит людей», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США накануне промежуточных выборов заявили, что не обладают информацией о попытках взлома инфраструктуры голосования.