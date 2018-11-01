На выборах в Израиле победил русскоязычный мэр

Amir Cohen/Reuters

Мэр города Кацрина Дмитрий Апарцев по итогам обработки всех избирательных бюллетеней объявлен победителем на муниципальных выборах, передает РИА «Новости».

Сообщается, что член партии «Наш дом Израиль» получил поддержку большинства горожан на прошедших в Израиле 30 октября муниципальных выборах.

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Подчеркивается, что Апарцев — единственный действующий русскоязычный глава муниципалитета в Израиле.

Ранее стало известно, что возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым пророссийская партия «Согласие» победила на парламентских выборах в Латвии.