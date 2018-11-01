На выборах в Израиле победил русскоязычный мэр
Мэр города Кацрина Дмитрий Апарцев по итогам обработки всех избирательных бюллетеней объявлен победителем на муниципальных выборах, передает РИА «Новости».
Сообщается, что член партии «Наш дом Израиль» получил поддержку большинства горожан на прошедших в Израиле 30 октября муниципальных выборах.
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Подчеркивается, что Апарцев — единственный действующий русскоязычный глава муниципалитета в Израиле.
Ранее стало известно, что возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым пророссийская партия «Согласие» победила на парламентских выборах в Латвии.