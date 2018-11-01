CNN: новый президент Кубы приедет в Россию за поддержкой

Визит нового президента Кубы Мигеля Диас-Канеса в Россию будет иметь исторический резонанс, рассказывает американский телеканал CNN.

Лидер России и Кубы проведут в Москве 2 ноября встречу. Кубинский президент впервые посетит Москву с тех пор, как страной правит руководство, достаточно молодое для того, чтобы не помнить событий Карибского кризиса 1962 года, говорится в материале.

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Этот визит не менее важен и потому, что в это время Куба задумывается о поддержке за рубежом на фоне жестких санкций и ограничений, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Москва и Гавана поддерживают традиционно тесный связи, добавляет CNN. СCCР был «главным покровителем» Кубы во времена холодной войны. Помимо этого, Россия уже давно является важным торговым партнером государства.

Телеканал отмечает, что свою особенность визиту придает и то, что Россия получит возможность выразить солидарность стране, которая также находится в конфронтации с США.