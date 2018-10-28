Посольство России выразило соболезнования в связи со стрельбой в Питтсбурге

Посольство России в Соединенных Штатах осудило стрельбу в синагоге в пригороде американского Питтсбурга, а также выразило соболезнования родным и близким жертв атаки. Сообщение было опубликовано в официальном аккаунте в твиттере российской дипмиссии.

В пресс-службе охарактеризовали это преступление как жестокое и циничное, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

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«Трудно вообразить более жестокое и циничное преступление, чем убийство, совершенное во время религиозной службы. Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих близких в синагоге «Древо жизни», и желаем скорейшего выздоровления раненным», — говорится в сообщении посольства.

В субботу утром 27 октября (по местному времени) неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Ранее сообщалось, что Папа Римский выразил соболезнования еврейской общине после стрельбы в Питтсбурге.