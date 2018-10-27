В Пентагоне рассказали о дополнительных мерах США в связи с делом Хашукджи

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал о дополнительных мерах, которые США планируют принять в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра обороны США, убийство журналиста «подрывает стабильность в регионе» и должно обеспокоить все мировое сообщество.

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Мэттис рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео уже отозвал несколько виз у граждан Саудовской Аравии и «примет дополнительные меры».

Ранее сообщалось, что полиция Стамбула проверила канализацию после убийства Хашукджи.