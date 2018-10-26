Порошенко высказался об отношениях между Белоруссией и Украиной

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него доверительные отношения с белорусским лидером Александром Лукашенко. Слова Порошенко передает БЕЛТА.

Данное заявление украинский президент сделал во время украинско-белорусского Форума регионов, который проходит в Гомеле.

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«Между Украиной и Белоруссией есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие», — сказал Порошенко.

Он выразил уверенность, что это доверие станет гарантом «безопасности, надежности, дружбы и сотрудничества».

Порошенко также заметил, что граница между Украиной и Белоруссией должна быть границей «мира, дружбы и надежности» и добавил, что стороны предпринимают для этого «максимальные усилия».

Ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время этого форума призвал его участников не говорить на русском языке.