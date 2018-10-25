Макрон и Трамп обсудили Сирию перед саммитом в Турции

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Как отмечается, разговор состоялся в преддверии четырехстороннего саммита ФРГ-Франция-Россия-Турция, который состоится в Стамбуле 27 октября.

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По данным пресс-службы, французский лидер представил своему коллеге из США цели, в числе которых — сохранение режима прекращения огня в Идлибе и углубление дискуссии по политическому урегулированию сирийского конфликта.

«Президент Трамп выразил поддержку этой позиции. США и Франция разделяют цели в гуманитарной, политической областях и в вопросах безопасности в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, американский президент призвал Макрона донести их общую позицию в ходе саммита в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Макрон напомнил Трампу о важности ДРСМД для Европы.