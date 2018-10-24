CNN: в почте конгресса США нашли подозрительный пакет

В сортировочном отделении, где проверяется почта, предназначенная для членов конгресса США был найден подозрительный пакет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, пакет был обнаружен в почтовом отделении в американском штате Мэриленд.

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Как отмечается, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал отправки взрывных устройств бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, экс-госсекретарю страны Хиллари Клинтон и в офис телеканала CNN.