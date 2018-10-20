Премьер Греции возглавил МИД страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас возглавил МИД страны, сообщает РИА «Новости».

Ципрас принес присягу утром в президентском дворце в присутствии главы Греции Прокописа Павлопулоса.

Затем в здании МИД состоялась церемония передачи дел. Ципрас поблагодарил своего предшественника на посту за проделанную работу.

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«Сегодня повышены престиж и геополитические возможности страны. Она — ведущая сила на Балканах и столп стабильности в Восточном Средиземноморье, и в то же время она расширяется», — сказал он.

Ранее стало известно, что предыдущий глава МИД Греции Никос Котзиас подал заявление об отставке.