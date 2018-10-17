Bloomberg рассказал, когда в США могут вынести заключение по «российскому делу»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, как ожидается, представит ключевые выводы своего расследования после ноябрьских промежуточных выборов в США, рассказали два американских чиновника Bloomberg.

Мюллер уже сталкивается с усиленным давлением вокруг «российского дела» из-за того, что до сих пор не предоставил заключения расследования и не закрыл дело, говорится в материале.

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По словам источников, спецпрокурор США близок к тому, чтобы вынести заключение по двум главным пунктам расследования: был ли сговор между штабом президента США Дональда Трампа и российскими властями на выборах в 2016 году, а также препятствовал ли Трамп правосудию в течение продолжающегося «российского дела».

Тем не менее, на данный момент неизвестно, будут ли заключения Мюллера представлены публично, либо спецпрокурор обеспечит закрытость оглашения заключительного приговора.

Вопрос о сроках завершения «российского дела» имеет решающее значение, отмечает агентство. Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 6 ноября. Демократы еще надеются взять большинство в палате представителей США, и таким образом положить конец однопартийной власти Трампа в Капитолии, отмечается в материале.

Помимо этого, вопрос времени имеет значение ввиду возможных перестановок на посту генерального прокурора. Так, в США уже появлялись сигналы о том, что Трамп может заменить Джеффа Сешнса на посту генпрокурора США, а также его заместителя Рода Розенштайна после выборов в конгресс, что приведет к смене руководства Мюллера.

Ранее WSJ рассказала о новом повороте в «российском деле» спецпрокурора Мюллера.

Россия отрицает вмешательство в выборы президента США, а также сговор с предвыборным штабом Трампа.