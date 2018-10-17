Эксперт прокомментировал слова украинского экс-министра о «позоре на весь мир»

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, который назвал Верховную раду «самым позорным» парламентом. Об этом сообщает RT.

Червоненко заявил, что Украина опозорилась на весь мир, так и не приняв закон о снятии депутатской неприкосновенности, внесенный президентом Петром Порошенко в прошлом году.

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По словам эксперта, тактика невыполнения обещаний является нормальной для украинского президента и парламента.

«Редкий случай, когда прозвучали трезвые мысли. То, что они заявляют, а потом сами не выполняют, — нормальная практика не только парламента, но и президента. По поводу неприкосновенности: были бы нормальные депутаты, речь бы об этом не шла», — сказал Дудчак.

Он отметил, что снятие неприкосновенности, скорее всего, ни на что не повлияет, так как «сейчас все решает вопрос силы и денег».