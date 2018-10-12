Кремль ответил на решение синода по автокефалии Украины
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий в связи началом предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, российская сторона следит за ситуацией на Украине, поскольку обращает внимание на происходящее в православном мире. Он отметил, что при этом речь не идет о вмешательстве в эти процессы со стороны государства.
«В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно,… Россия будет защищать интересы православных», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что имеются в виду политико-дипломатические способы.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами».