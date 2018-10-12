Российский министр нашла плюсы в жизни на прожиточный минимум

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова посчитала, что прожиточного минимума достаточно для «минимальных физиологических потребностей». Заявление чиновницы снял корреспондент издания «Общественное мнение».

Данное заявление Соколова сделала на обсуждении вопроса об увеличении прожиточного минимума в Саратовской области. Министр предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб.

Реклама

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила Соколова.

При этом, когда депутат Николай Бондаренко предложил главе ведомства жить на эти деньги, она сказала, что ей этой суммы не хватит из-за «статуса министра».

Прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7241 руб.

Ранее сообщалось, что власти могут повысить пособие по безработице до прожиточного минимума.