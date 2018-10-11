NBC: США и Турция договорились об освобождении американского пастора

США и Турция заключили секретное соглашение об освобождении американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Брансона могут освободить после судебных слушаний, которые пройдут 12 октября.

Как отмечается, Турция снимет с пастора «некоторые обвинения».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане на фоне ситуации с Брансоном.