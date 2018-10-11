AP: союзники по коалиции Меркель готовятся к поражению на выборах в Баварии

За несколько дней до парламентских выборов в Баварии правоцентристская партия «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХСС), которая оставляется не сдает позиции в регионе в течение 61 года, готовится встретить наихудший избирательный результат за все время, отмечает агентство Associated Press.

ХСС вместе с с Христианско-демократическим союзом (ХДС) составляют коалиционный блок канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как отмечает AP, вряд ли Христианско-социальный союз потеряет власть в Баварии окончательно, однако социологи предсказывают «позорные» для партии результаты.

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Как отмечает агентство, ХСС теряет своих избирателей. Ранее партия заняла жесткую позицию в отношении миграционной политики, отмечается в материале.

За несколько дней до выборов поддержка партии «Христианско-социальный союз в Баварии» остановилась на отметке 33%, сообщает AP. Еще в 2013 году партию поддерживали почти половина избирателей — 47,7%, однако это был период расцвета популярности немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Aгентство отмечает, что Меркель остается надеяться, что и без того ослабшая власть ее авторитета в результате правительственной борьбы, а также неудачные результаты на выборах в Баварии в эти выходные, не создадут новых проблем для партийного съезда в декабре.