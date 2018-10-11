Нидерланды требуют антироссийских санкции за «кибератаки» ГРУ

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что в стране работают над антироссийскими санкционными ограничениями в связи с якобы совершенными ГРУ кибератаками, пишет De Telegraaf.

Как отмечается, партии D66 и CDA хотят, чтобы власти страны без отлагательств приняли меры против шпионов из России.

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«После такой жестокой и агрессивной атаки на нашей территории мы не можем позволить, чтобы эти четверо полетели в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое», — заявили в партии D66.

Ранее депутат Верховной рады Александр Вилкул рассказал об угрозах со стороны специального представителя США на Украине Курта Волкера в ходе непубличной встречи с представителями парламентских фракций страны.