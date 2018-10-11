Трамп решает вопрос о санкциях против Эр-Рияда из-за убийства саудовского журналиста

22 сенатора США направили президенту страны Дональду Трампу официальное письмо с просьбой решить, следует ли вводить санкции против Саудовской Аравии после исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Текст письма передает Reuters.

Составители письма отметили, что власти Соединенных Штатов могут начать расследование об ущемлении прав человека в Саудовской Аравии, если глава государства сочтете это нужным. Результатом данного расследования может стать введение санкций в отношении Эр-Рияда.

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«Мы ожидаем, что вынося свое решение, вы рассмотрите все соответствующие данные, в том числе касающиеся высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии», — говорится в письме, адресованном президенту.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил о готовности добиваться прекращения поставок оружия в Саудовскую Аравию из США из-за убийства Хашкаджи.