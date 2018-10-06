Власти Китая подозревают главу Интерпола в коррупции

Власти Китая подозревают президента Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции. Об этом пишет Le Parisien.

По данным издания, в рамках масштабной кампании против коррупции Мэн Хунвэя подозревают в «содействии компании при сделке в сфере кибербезопасности».

Ранее Интерпол направил властям Китая запрос об исчезнувшем президенте организации Мэн Хунвэйе.

5 октября стало известно об исчезновении главы Интерпола. Позднее South China Morning Post написала, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.