Из команды спецпрокурора США по «российскому делу» уходят два человека

Из команды специального прокурора США Роберта Мюллера уходят два прокурора, которые работали над «российским делом» в течение последнего года, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя аппарата спецпрокурора Питера Карра.

Отмечается, что они вернутся в свои подразделения в министерстве юстиции США.

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Агентство напоминает, что еще летом из команды Мюллера, работающей по расследованию возможного российского вмешательства в выборы США, также ушли два прокурора.

В материале отмечается, что этот уход может означать, что спецпрокурор Роберт Мюллер, возможно, подходит к завершению, по крайней мере, некоторых частей расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Так, прокурор Брэндон Ван Грэк вернулся к исполнению своих обязанностей в отдел национальной безопасности министерства юстиции. Однако он будет продолжать работу в тех делах, которые ему были назначены. В частности, речь идет о расследовании в отношении бывшего советника по национальной безопасности Белого дома Майкла Флинна, приговор которому должен быть вынесен в декабре.

Прокурор Кайл Фрини закончит работу с Мюллером в конце октября, после чего вернется к своей должности в отделе по борьбе с отмыванием денег в министерстве юстиции США.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.