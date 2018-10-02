Бывший генсек компартии Вьетнама скончался в возрасте 101 года

До Мыой, бывший генеральный секретарь коммунистической партии Вьетнама, скончался в одной из больниц Ханоя. Об этом сообщает VnExpress.

Отмечается, что он умер после продолжительной борьбы с болезнью.

До Мыой был генеральным секретарем вьетнамской компартии с 1991 по 1997 год. Также он занимал пост премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам в 1988-1991 годах.

Ранее сообщалось, что президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер от таинственного неизлечимого вируса. Отмечалось, что он заболел в июле 2017 года и шесть раз посещал Японию, чтобы получить необходимое лечение. Он скончался в возрасте 61 года.