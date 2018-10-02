Иванов оценил результаты референдума о переименовании Македонии

Президент Республики Македония Георге Иванов посчитал низкую явку на референдум о переименовании страны волеизъявлением народа, передает a1on.

По словам македонского лидера, жители страны «отвергли» Преспанский договор, согласно которому Македония может изменить свое название — если это произойдет, то государство сможет стать участником НАТО и Европейского союза (ЕС).

Реклама

«Не голосуя, народ четко высказался против поспешного, навязанного и вредоносного решения без предварительно достигнутого национального консенсуса», — подчеркнул Иванов.

Ранее Иванов заявлял, что не будет принимать участие в референдуме по поводу переименования страны. Президент отметил, что свой выбор он сделал в 1991 году на референдуме о независимости страны.