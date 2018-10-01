В Раде предложили запретить понятие «русский мир»

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир», передает РИА «Новости».

Поправки в закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» (относительно осуждения и запрета «русского мира» на Украине) зарегистрированы в украинском парламенте под номером 9139.

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Они, в частности, предлагают на законодательном уровне признать, что «русский мир» - это якобы «форма национал-социализма (нацизма), «российская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие».

Законопроект также предлагает запретить любую пропаганду «русского мира» на Украине, в том числе и путем распространения информации о том, что «российская православная церковь — основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру, а также использование такой идеологии как основание для объединения украинского и российского народов».

Ранее в Львовской области запретили русский язык.