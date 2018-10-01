Глава МИД Британии пригрозил ГРУ

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант выступил с угрозой в адрес ГРУ и пообещал, что Россия заплатит «слишком высокую цену» за вмешательство в дела Великобритании и пренебрежение международными правилами, передает Reuters.

Он подчеркнул, что британское руководство планирует «закрыть сеть ГРУ» в стране.

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«Пока у власти в Великобритании находятся консерваторы, для Кремля есть простое послание: если вы будете вмешиваться в дела этой страны, если вы будете использовать химическое оружие, если вы не будете играть по международным правилам, цена всегда будет слишком высокой», — заявил Хант.

Об этом министр сказал в ходе ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании.

Ранее Хант уже предупреждал Россию о «высокой цене» за использование химоружия.