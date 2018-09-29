Порошенко прокомментировал выдачу венгерских паспортов на Закарпатье

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своей рабочей поездки в Харьковскую область прокомментировал выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье передает УНИАН.

«Моя позиция как президента - я буду защищать украинских граждан, где бы они ни были - на востоке, на западе... Защищая украинских граждан, я защищаю суверенитет нашего государства. Так же, как мы чтим и уважаем суверенитет других государств, мы требуем такого же уважения к Украине», — сказал Порошенко.

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Он также подчеркнул, что «полностью разделяет каждую букву, сказанную министерством иностранных дел».

Ранее сообщалось, что глава венгерского МИДа отреагировал на сообщения о переброске украинских войск к границе.