Климкин рассказал об «изоляции» России на ГА ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы оказалась в изоляции на Генассамблеи ООН в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это «показывает» голосование по Крымской резолюции.

Он также добавил, что ситуация на ГА ООН свидетельствует о поддержке миром Украины.

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Климкин подчеркнул, что на Генассамблеи, в частности, обсуждалась миротворческая миссия в Донбассе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для решения конфликта на Украине необходима твердая политическая воля правительства страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.