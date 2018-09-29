Климкин рассказал об «изоляции» России на ГА ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует «испортить праздник футбола» в... РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы оказалась в изоляции на Генассамблеи ООН в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это «показывает» голосование по Крымской резолюции.

Он также добавил, что ситуация на ГА ООН свидетельствует о поддержке миром Украины.

Реклама

Климкин подчеркнул, что на Генассамблеи, в частности, обсуждалась миротворческая миссия в Донбассе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для решения конфликта на Украине необходима твердая политическая воля правительства страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.