Кучма рассказал о завершении своей работы в контактной группе в Минске

Бывший президент Украины Леонид Кучма рассказал, когда завершит свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня.ua».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 80-летний Кучма уже принял решение покинуть контактную группу. Экс-президент Украины не подтвердил эту информацию.

Реклама

«Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим», — сказал Кучма.

По его словам, каждый раз, когда он приезжает со встреч контактной группы, то «отходит от них двое суток».

«Перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры», — добавил Кучма.

Ранее на Украине предложили перенести из Минска переговоры по Донбассу.