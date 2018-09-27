Глава МИД Австралии отреагировала на ход расследования крушения малайзийского Boeing

Министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн отреагировала на ход расследования крушения малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины. Об этом сообщает портал news.com.au.

Глава австралийского МИДа заявила, что присоединяется к обвинениям против России в причастности к крушению самолета. Она подчеркнула, что Москву необходимо «привлечь к ответственности в соответствии с нормами международного права».

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«Мы сожалеем о том, что Россия не приняла фактические данные объединенной следственной группы на сегодняшний день и повторяем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме группы и в ее выводах», — сказала Пейн.

Ранее в минобороны Великобритании назвали новые данные России по MH-17 «дезинформацией».