Трамп поблагодарил Россию за «замедление» военных действий в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в СБ ООН заявил, что благодарен Ирану, России и САР за «замедление» военных действий в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время весь мир следит за развитием ситуации в Идлибе.
Реклама
Он также добавил, что Иран, Россия и Сирия «замедлили» атаку на Идлиб «по его требованию».
Ранее сообщалось, что американский постпред при ООН Никки Хейли приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии Трампу.
По ее словам, в САР не происходит провокаций с использованием химоружия из-за ответных мер Трампа.