Трамп поблагодарил Россию за «замедление» военных действий в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в СБ ООН заявил, что благодарен Ирану, России и САР за «замедление» военных действий в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время весь мир следит за развитием ситуации в Идлибе.

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Он также добавил, что Иран, Россия и Сирия «замедлили» атаку на Идлиб «по его требованию».

Ранее сообщалось, что американский постпред при ООН Никки Хейли приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии Трампу.

По ее словам, в САР не происходит провокаций с использованием химоружия из-за ответных мер Трампа.