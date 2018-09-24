Помпео не увидел пользу от России ни на Украине, ни в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.
В ответ на вопрос журналиста о том, верно ли, что от России «нет пользы ни на Украине, Помпео ответил, что данное утверждение «весьма справедливое».
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При этом госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что у России и США есть общие сферы интересов, такие как борьба с терроризмом.
«В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности, в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», — заявил Помпео.
Ранее сообщалось, что Помпео назвал Россию «забиякой».