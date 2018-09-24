Постпред США при ООН назвала уход Асада «вопросом времени»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не пытаются сместить президента Сирии Башара Асада, отметив, что его уход со своего поста является «вопросом времени». Об этом она сказала в интервью американскому телеканалу CBS.

По мнению Хейли, в ближайшем будущем Асад будет находится у власти, и США не намерены на это как-то влиять.

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«Но мы не думаем, что он останется. Народ Сирии не допустит этого. Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что это его присутствие там — это хорошо. Так что я думаю, что это вопрос времени», — сказала Хейли.

Ранее сообщалось, что Хейли приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии Трампу.