Задержаны новые подозреваемые в покушении на Мадуро

По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, трое новых подозреваемых были задержаны по подозрению в покушении на президента страны Николаса Мадуро, передает телеканал Telesur.

По его словам, в Венесуэле продолжают разыскивать двух человек, скрывающихся под псевдонимами «Пастор» и «Латино» после провалившегося террористического нападения на Мадуро.

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Органами безопасности были задержаны лидеры провалившегося нападения Хенриберт Ривас, Анхела Лисбет Эспосита и полковник в отставке под псевдонимом «Корокоро».

Ранее сообщалось, что Организация американских государств допускает возможность военного вторжения в Венесуэлу.