Reuters: Эквадор хотел сделать Ассанжа дипломатом и отправить в Москву

Власти Эквадора в 2017 году планировали назначить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на дипломатический пост в посольстве в Москве, однако отозвали решение после отказа Британии предоставить ему дипломатический иммунитет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Ассанж на протяжении шести лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2011 году британские власти постановили выслать его в Швецию, где он обвиняется в изнасиловании. Таким образом, основатель WikiLeaks не может покинуть территорию эквадорского диппредставительства, поскольку сразу будет задержан лондонской полицией.

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В документе, с которым ознакомилось агентство, говорится, что 19 декабря прошлого года правительство Эквадора предоставило Ассанжу «особый статус», который позволил бы ему работать в посольстве Эквадора в России.

Однако спустя два дня МИД Британии ответил, что не признает за Ассанжем статус дипломата. После этого эквадорские власти отменили свое решение, уточняет агентство.

Ранее газета The Guardian писала, что в 2017 году российские дипломаты пытались помочь Ассанжу покинуть посольство Эквадора и территорию Великобритании. Посольство России в Лондоне назвало публикацию издания фейком.